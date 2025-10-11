Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Обвал скалы закрыл доступ к гроту Голицына в Крыму
Проход к знаменитому гроту Голицына в Новом Свете временно недоступен после обвала скалы, вызванного сильными дождями, сопровождавшимися ливнями.
В Крыму на тропе Голицына в поселке Новый Свет произошел обвал скалы из-за сильных ливней, сообщает РИА «Новости».
По данным министерства природы региона, проход к знаменитому гроту Голицына временно закрыт для туристов и жителей полуострова из соображений безопасности.
В официальном сообщении ведомства отмечается: «Уважаемые жители и гости Крыма! В связи с сильным ливневым дождем на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына« в гроте произошел обвал скалы, в результате чего движение по маршруту затруднено и небезопасно».
Специалисты уже приступили к оценке ситуации и началу работ по устранению последствий.
Грот Голицына, также известный как грот Шаляпина, располагается на склоне горы Коба-Кая (Орел) и считается одной из главных природных достопримечательностей Крыма. В конце XIX века князь Голицын использовал грот для хранения шампанских вин, для чего в скале были выдолблены специальные ниши для бутылок. Тропа к гроту является популярным туристическим маршрутом региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на федеральную трассу Р-246 на Алтае обрушилась скала.