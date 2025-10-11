Землю накрыли слабые геомагнитные возмущения

Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра

Tекст: Мария Иванова

Слабые геомагнитные возмущения фиксируются из-за приближения корональной дыры на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

На данный момент магнитных бурь нет, но наблюдается незначительная активность, вызванная плотным солнечным ветром на границе корональной дыры.

Специалисты поясняют, что солнечный ветер движется со скоростью выше 400 километров в секунду и «сгребает» перед собой межпланетный газ. Из-за этого перед основным потоком образуется более плотная область, которая достигает Земли за день-два до основного ветра. Сейчас именно эта плотная зона и вызвала слабые возмущения.

Эксперты отмечают, что ничего более значительного, чем уже наблюдается, в ближайшие часы не ожидается, а текущие возмущения вскоре завершатся. Корональная дыра полностью подойдет к Земле не ранее понедельника, и тогда возможно усиление солнечного ветра.

В лаборатории подчеркивают, что все события развиваются в рамках ожидаемого сценария.

Как писала газета ВЗГЛЯД, магнитная буря продолжалась на Земле более трех суток в начале октября.

Ученые НАСА объяснили возросшую активность Солнца фразой «оно пробуждается».