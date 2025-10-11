Международный день девочек и День красной рябины отмечается 11 октября

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».39 комментариев
В субботу, 11 октября, в России и мире отмечаются десятки торжеств, праздников и важных дат, самые интересные из которых – в кратком обзоре ВЗГЛЯДа.
Международный день девочек в 2011 году был учрежден по инициативе Канады, которая предложила проект резолюции о праздничной дате, которая напомнит населению планеты о проблемах и заботах девочек. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, в меняющемся мире часто именно девочки платят самую высокую цену.
«При этом 133 млн девочек во всем мире не посещают школу, а почти каждая четвертая девочка-подросток в возрасте 15-19 лет, имеющая сексуального партнера, хотя бы раз в жизни подвергалась физическому или сексуальному насилию с его стороны. Несмотря на достигнутый прогресс, ни одна страна пока не выполнила даже половину задач, жизненно важных для благополучия девочек», – констатирует ООН 11 октября 2025 года.
Гутерреш в обращению по случаю Дня девочек призвал взрослых взять на себя обязательство построить лучший мир для девочек.
День красной рябины, который отмечается 11 октября, является символом наступления настоящей осени: с заморозками и яркими гроздьями рябины, которая является одной из самых полезных сезонных. По наблюдениям садоводов, после первых холодов рябина приобретает особый вкус и тогда ее и следует собирать.
День республики Башкортостан – субъекта России в составе Приволжского федерального округа со столицей в Уфе тоже отмечают в субботу, 11 октября. В честь принятия Верховным советом декларации о государственном суверенитете.
Кроме того, в США отмечают День пиццы с колбасой, в Италии – Утиный фестиваль, в Боливии – День боливийской женщины, в Армении – День Еревана.
Претенденты на именинный пирог 11 октября Харитон, Валентин, Василий, Кирилл, Александр, Вячеслав, Анна, Татьяна и Мария.