На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».20 комментариев
Нетаньяху пообещал разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации, которое транслировали основные израильские телеканалы, заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.
По его слоовам, Израиль намерен реализовать следующие этапы плана президента США Дональда Трампа, в рамках которых ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа демилитаризован, передает ТАСС.
Нетаньяху подчеркнул: «Мы окружаем ХАМАС со всех сторон, готовясь к следующим этапам плана, в рамках которых ХАМАС будет разоружен, а Газа будет демилитаризована». Он отметил, что если эта цель будет достигнута легким путем, Израиль готов принять такой исход, однако в случае необходимости страна добьется ее «трудным путем».
Премьер также сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в секторе Газа до полной реализации положения о разоружении ХАМАС. По его словам, сочетание «мощнейшего военного давления» и «тяжелейшего политического давления со стороны президента Трампа» приведет к возвращению всех заложников и выполнению плана по демилитаризации региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские дипломаты Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для контроля за соблюдением перемирия. Израиль объявил даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.