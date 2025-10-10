  • Новость часаПутин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши
    Орбан заявил о сотрудничестве украинской разведки с оппозицией Венгрии
    В Риме закрылось кафе, которое посещали Гоголь и Тургенев
    Холмогоров сравнил венгерского лауреата Нобелевской премии с Алексиевич
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    20 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    10 октября 2025, 14:37 • Новости дня

    Нетаньяху пообещал разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к нации, которое транслировали основные израильские телеканалы, заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    По его слоовам, Израиль намерен реализовать следующие этапы плана президента США Дональда Трампа, в рамках которых ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа демилитаризован, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул: «Мы окружаем ХАМАС со всех сторон, готовясь к следующим этапам плана, в рамках которых ХАМАС будет разоружен, а Газа будет демилитаризована». Он отметил, что если эта цель будет достигнута легким путем, Израиль готов принять такой исход, однако в случае необходимости страна добьется ее «трудным путем».

    Премьер также сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) останется в секторе Газа до полной реализации положения о разоружении ХАМАС. По его словам, сочетание «мощнейшего военного давления» и «тяжелейшего политического давления со стороны президента Трампа» приведет к возвращению всех заложников и выполнению плана по демилитаризации региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские дипломаты Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для контроля за соблюдением перемирия. Израиль объявил даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    8 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме

    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время заключения в тюрьме

    Тунберг обвинила Израиль в пытках во время пребывания в тюрьме
    @ Petros Giannakouris/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведская активистка Грета Тунберг заявила, что она и другие задержанные из флотилии подвергались пыткам в израильской тюрьме, на пресс-конференции в Стокгольме Тунберг заявила, что ее и других задержанных «похитили и пытали» израильские военные.

    От подробностей экоактивистка отказалась, добавив, что в ответ на ее настойчивые расспросы ее лишили чистой воды, а другим задержанным не давали жизненно важных лекарств, передает Reuters.

    «Лично я не хочу рассказывать о том, чему я подверглась, потому что не хочу, чтобы это попало в заголовки газет и чтобы «Грету пытали», потому что это не наша история»,  – сказала она.

    По словам Тунберг то, чему они подвергались, меркнет по сравнению с тем, с чем ежедневно сталкиваются люди в Газе.

    Министерство иностранных дел Израиля не сразу ответило на запрос Reuters о комментарии, но неоднократно отрицало жестокое обращение с задержанными.

    «Всем задержанным... был предоставлен доступ к воде, еде и туалетам; им не было отказано в доступе к адвокату, и все их законные права были полностью соблюдены», – сообщил агентству на прошлой неделе представитель МИД.

    Тунберг была в составе Глобальной флотилии «Сумуд» – группы судов, которые пытались добраться до сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к бедственному положению анклава, где большинство из 2,2 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома, а ООН заявляет о свирепствующем там голоде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Тунберг была задержана вместе с 478 участниками флотилии и выслана из Израиля в понедельник, 6 октября.

    Комментарии (16)
    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    Комментарии (4)
    10 октября 2025, 11:00 • Видео
    Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

    У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    Трамп заявил о сложности урегулирования на Украине по сравнению с Ближним Востоком

    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    Комментарии (5)
    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников

    Трамп: Израильские заложники вернутся из сектора Газа в понедельник

    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Times of Israel: Израильских заложников в секторе Газа освободят в субботу

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, состоится в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей, сообщили Times of Israel и CNN.

    «ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times of Israel.

    По данным CNN, заложников освободят в субботу или воскресенье. Axios сообщает, что освобождение ожидается «через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение» по Газе, «к понедельнику».

    ХАМАС заявило, что соглашение с Израилем предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, поступление гуманитарной помощи и обмен заложников на палестинских заключенных, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о намерении созвать заседание правительства для утверждения договоренностей о первом этапе прекращения огня. «Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников», – подчеркнул он.

    Нетаньяху поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля, сотрудников служб безопасности и отдельно отметил вклад президента США Дональда Трампа, предложившего план по урегулированию в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Ynet сообщил о планах Израиля вывести войска из города Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа, сообщил портал Ynet.

    После отвода войск к согласованным линиям армия обороны Израиля продолжит контролировать 53% территории сектора Газа. Это примерно на 4% меньше, чем предусматривала так называемая «желтая линия», предлагаемая США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Гендиректор Росатома Лихачев собрался посетить Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшем будущем гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетит Тегеран, сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

    Спасский провел переговоры с вице-президентом Ирана и руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами. На встрече стороны рассмотрели сотрудничество в атомной сфере и подчеркнули необходимость ускорить реализацию совместных проектов, передает РИА «Новости».

    В ходе визита Лихачев планирует обсудить достигнутые договоренности Москвы и Тегерана, а также продолжающееся строительство двух новых энергоблоков на иранской АЭС «Бушер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз» в сентябре. Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов, основываясь на успешном опыте работы на АЭС «Бушер».

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Газы, по данным Израиля, остаются около 20 живых заложников и тела примерно 25 погибших, однако сроки их возможного освобождения пока неизвестны, пишет The New York Times .

    Около 20 живых израильских заложников до сих пор удерживаются в секторе Газа, вместе с телами примерно 25 погибших, сообщает The New York Times.

    Власти Израиля заявили, что подробности их возможного освобождения пока не известны. Президент Дональд Трамп сделал освобождение оставшихся заложников ключевым пунктом своих усилий по достижению перемирия на Ближнем Востоке.

    В ходе нападения на Израиль два года назад боевики ХАМАС и другие группировки захватили около 250 человек и вывезли их в Газу – часть из них уже были убиты к моменту пленения. Позже многие заложники были освобождены в обмен на палестинских заключенных в рамках двух перемирий, а некоторых отпустили после операций израильской армии. Восемь человек были освобождены силовым путем.

    По данным расследования The New York Times, в плену погибли более 30 заложников. Израильские власти отмечают, что семеро были казнены своими похитителями, когда израильские военные приблизились к месту их содержания, а четверо погибли в результате израильских авиаударов. Троих заложников по ошибке убили израильские военные, приняв их за боевиков, еще один погиб в перекрестном огне.

    В рамках плана Трампа, после освобождения всех заложников Израиль должен будет отпустить 250 человек, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, задержанных после октября 2023 года. Кроме того, за каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки пятнадцати погибших жителей Газы. Сроки этих обменов остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. После объявления о согласовании плана по урегулированию сектор подвергся ударам. США назвали срок освобождения заложников движением ХАМАС.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 07:58 • Новости дня
    «Флотилия стойкости» заявила об атаке Израиля на суда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединение «Глобальная флотилия Сумуда» (палестинская концепция стойкости) заявило об атаке израильских военных на суда около Газы, два судна, по их информации, были захвачены.

    По данным объединения активистов, инцидент произошел примерно в 120 морских милях, что составляет около 222 километров, от побережья Газы, передает РИА «Новости». В публикации отмечается, что израильские военные атаковали флотилию и захватили по меньшей мере два судна.

    В заявлении организации на странице в соцсети Х говорится: «Примерно в 120 морских милях от Газы Израиль атаковал нашу флотилию. На данный момент как минимум два судна были захвачены... Военные пытаются изменить маршрут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль перехватил суда «Флотилии стойкости», которые направлялись к сектору Газа. ВМС Израиля обвинили в таране одного из судов участники «Флотилии стойкости». МИД Израиля сообщил, что активисты «Флотилии стойкости» отказались выгрузить гуманитарную помощь для сектора Газа в предложенном порту.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Трамп анонсировал визит на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    «Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное в воскресенье», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Позже он пояснил, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу».

    Трамп связал возможную поездку с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что провел переговоры по этому вопросу и заявил: «Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок». Американский президент также выразил уверенность, что шансы на достижение соглашения очень высоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп опубликовал свой план палестино-израильского урегулирования из 20 пунктов в конце сентября. Катар сообщил, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 00:57 • Новости дня
    Трамп не исключил визита в сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит на Ближний Восток, запланированный на воскресенье, скорее всего, состоится в Египет; при этом он не исключил визита в сектор Газа.

    «Мы еще не решили точно, скорее всего я отправлюсь в Египет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что эта страна выбрана из-за проходящих там переговоров по палестино-израильскому урегулированию. На вопрос о возможности посещения сектора Газа Трамп ответил: «Я могу сделать это».

    Трамп также добавил, что его участие вскоре потребуется на переговорах, связанных с возможной сделкой по Ближнему Востоку: «Мы очень близки к сделке по Ближнему Востоку. Очень скоро я им понадоблюсь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 23:07 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удар по радикалам на севере Газы

    Армия Израиля нанесла удар по радикалам ХАМАС, угрожавшим военным на севере Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, которые находились рядом с израильскими войсками и представляли прямую угрозу.

    Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке ХАМАС на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным израильских военных, группа радикалов действовала в непосредственной близости от позиций армии и угрожала израильским силам в этом районе.

    Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии о том, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся.

    Напомним, 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    США объяснили условия участия своих военных в контроле за ситуацией в Газе

    Ливитт: Размещенные в регионе войска США будут следить за ситуацией в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Следить за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут силы США, уже размещенные на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы намерен направить военных в регион.

    Как заявило Agence France-Presse, группа из 200 американских военных будет развернута на Ближнем Востоке для контроля за выполнением соглашений о прекращении огня в секторе Газа. Американский адмирал Брэд Купер заявил, что их задача – наблюдение, контроль и «обеспечение отсутствия нарушений» режима прекращения огня. В миссии также примут участие военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По данным Associated Press, американские военнослужащие разместятся на территории Израиля. Центральное командование США создаст на территории Израиля военно-гражданский координационный центр, где американские специалисты займутся вопросами транспорта, логистики, инженерии и безопасности.

    В связи с появившимися публикациями Ливитт выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что речь идет не о переброске новых сил, а о задействовании до 200 американских военнослужащих, уже находящихся в зоне ответственности Центрального командования, передает ТАСС.

    «Вношу ясность: до 200 американских военнослужащих, уже размещенных в СЕНТКОМ, получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле, они будут сотрудничать с другими размещенными там международными силами», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 12:25 • Новости дня
    Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа

    Режим прекращения огня начал действовать между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, сообщил портал Ynet.

    Портал Ynet сообщил, что Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, передает ТАСС.

    Договоренность предусматривает прекращение активных боевых действий между сторонами.

    Источник агентства Reuters сообщил, что в течение ближайших 72 часов представители ХАМАС должны передать израильским властям всех оставшихся в живых заложников. В рамках соглашения Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод своих подразделений из сектора Газа.

    Также подчеркивается, что режим прекращения огня вступает в силу только после официального одобрения соглашения с ХАМАС правительством Израиля.

    Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана президента США Дональда Трампа.

    В северных районах Газы продолжались авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.

    Дональд Трамп подчеркнул, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    ХАМАС: Израиль начнет отводить войска из сектора Газа в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные должны приступить к отводу своих частей от основных городов сектора Газа в пятницу, сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

    Отвод планируется начать 10 октября, вероятно, ночью будут какие-то приготовления, указал Хамдан телеканалу Al Araby, передает ТАСС.

    «Предполагается, что он начнется завтра. Возможно, ночью будут какие-то приготовления к этому, поэтому отвод войск должен начаться завтра», – сказа он, отвечая на вопрос о том, когда Израиль начнет вывод своих вооруженных сил из сектора Газа.

    Напомним, 9 октября начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    Комментарии (2)
    Стало известно об ударе по ДнепроГЭС
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах
    Rheinmetall решил поставить ПВО Skyranger 35 на Украину за счет России
    Польша отказалась сбивать ракеты над Украиной без согласия НАТО
    Трамп заявил о возможной передислокации войск США в Европе
    Число отказов от службы в армии Германии с 2021 года выросло в 15 раз
    Прокуратура Подмосковья создала шаблон иска для жертв мошенников

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

    Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

