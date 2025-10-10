Работники больницы в Лобне обезвредили агрессивного пациента

Tекст: Алексей Дегтярев

Пациент, находившийся на лечении в стационаре Лобненской больницы, начал вести себя агрессивно по отношению к персоналу. Сотрудники медучреждения были вынуждены удерживать мужчину до приезда наряда Росгвардии, передает ТАСС.

В социальных сетях ранее появилась информация, что мужчина с ножом ворвался в больницу и пытался напасть на сотрудников, однако источник не подтвердил факт наличия у него оружия. На опубликованных кадрах видно, что мужчину удерживали на полу несколько работников учреждения.

В медучреждении подчеркнули, что в результате инцидента никто из пациентов и сотрудников не пострадал. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

В августе пациент в состоянии сильного алкогольного опьянения набросился на сотрудников городской больницы в Петербурге, подозреваемым оказался уроженец Украины.