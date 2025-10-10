На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
Работники больницы в Лобне обезвредили агрессивного пациента
В Лобненской больнице пациент накинулся на персонал, сотрудники медицинского учреждения смогли удерживать его до приезда Росгвардии, сообщили в самом учреждении.
Пациент, находившийся на лечении в стационаре Лобненской больницы, начал вести себя агрессивно по отношению к персоналу. Сотрудники медучреждения были вынуждены удерживать мужчину до приезда наряда Росгвардии, передает ТАСС.
В социальных сетях ранее появилась информация, что мужчина с ножом ворвался в больницу и пытался напасть на сотрудников, однако источник не подтвердил факт наличия у него оружия. На опубликованных кадрах видно, что мужчину удерживали на полу несколько работников учреждения.
В медучреждении подчеркнули, что в результате инцидента никто из пациентов и сотрудников не пострадал. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
В августе пациент в состоянии сильного алкогольного опьянения набросился на сотрудников городской больницы в Петербурге, подозреваемым оказался уроженец Украины.