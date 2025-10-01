В Москве побит полувековой рекорд атмосферного давления

Tекст: Дарья Григоренко

По его данным, утром барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба, передает РИА «Новости».

Как отмечает Тишковец, это превышает максимум, установленный в 1975 году, когда в первый день октября давление составляло 1018 гектопаскалей, что эквивалентно 763,5 миллиметра ртутного столба.

Метеоролог уточнил, что днем ранее, 30 сентября, в Москве было зафиксировано 766,1 миллиметра ртутного столба. Это стало абсолютным максимумом для данной даты с 1942 года.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столице в середине недели обещают переменную облачность и дневную температуру до 14 градусов, а ночью возможны похолодания до одного градуса выше нуля.

Во вторник в Москве второй день подряд побит рекорд атмосферного давления.