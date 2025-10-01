Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
В Москве побит полувековой рекорд атмосферного давления
В Москве 1 октября был зафиксирован полувековой рекорд атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его данным, утром барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба, передает РИА «Новости».
Как отмечает Тишковец, это превышает максимум, установленный в 1975 году, когда в первый день октября давление составляло 1018 гектопаскалей, что эквивалентно 763,5 миллиметра ртутного столба.
Метеоролог уточнил, что днем ранее, 30 сентября, в Москве было зафиксировано 766,1 миллиметра ртутного столба. Это стало абсолютным максимумом для данной даты с 1942 года.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столице в середине недели обещают переменную облачность и дневную температуру до 14 градусов, а ночью возможны похолодания до одного градуса выше нуля.
Во вторник в Москве второй день подряд побит рекорд атмосферного давления.