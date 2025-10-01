Москвичам пообещали облачную и теплую среду

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в среду ожидается небольшая облачность и температура воздуха до плюс 14 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем столбики термометров будут держаться в пределах 12-14 градусов, а в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 1 градуса. Осадков в столице не ожидается.

Ветер в этот день будет северо-восточный, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне 763 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха днем будет от 10 до 15 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус 4 градусов. В целом синоптики отмечают устойчивую сухую погоду без осадков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в столице. Специалисты ранее прогнозировали рекордное атмосферное давление в Москве.