Навка назвала переход Валиевой вызовом для своей команды

Tекст: Дарья Григоренко

Навка отметила, что приход Валиевой – радостная новость для школы и арены, а также огромный стимул для молодых спортсменов, передает ТАСС.

По словам Навки, у Валиевой есть все качества, чтобы полноценно вернуться в спорт: «У нее потрясающий характер, желание доказать всему миру, невероятный талант, молодость, поэтому все в ее руках». Она подчеркнула, что коллектив школы и тренеры сделают все возможное для поддержки фигуристки, а сам переход станет вызовом для команды, ведь многие не верят в этот успех.

Навка также добавила, что впереди у Валиевой большая работа по возвращению в спортивную форму, многое будет зависеть от самой спортсменки. Она пожелала фигуристке крепкого здоровья и подчеркнула значимость поддержки со стороны тренерского штаба.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что не сомневается в успешном возвращении Валиевой на лед. По словам Бестемьяновой, «это огромный вызов для спортсменки», и она верит в ее талант и удачу, передает Газета.Ru.

Возвращение Валиевой подтвердили в академии Татьяны Навки. Фигуристка будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской, оставаясь при этом членом команды «Навка-шоу» и продолжая участие в спектаклях.

Ранее Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после отказа в предыдущем иске по делу о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Всемирное антидопинговое агентство обратилось к Камиле Валиевой с требованием компенсации после отклонения ее апелляции в швейцарском суде по делу о дисквалификации за допинг.