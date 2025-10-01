Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Неизвестный порошок назвали причиной отравления в школах Екатеринбурга
Инцидент с учащимися пятого класса произошел в лицее № 159 Екатеринбурга, где в спортивной раздевалке был обнаружен неизвестный порошок, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Недомогание у одиннадцати учеников пятого класса лицея № 159 Екатеринбурга произошло из-за рассыпанного порошка неизвестного происхождения, передает ТАСС.
Порошок был найден в раздевалке после урока физкультуры у восьмого класса, его принес один из учеников. После происшествия детям стало плохо, и на место были вызваны бригады скорой помощи, а родители проинформированы.
Специалисты изъяли порошок для экспертизы. В администрации города сообщили, что ситуация в лицее спокойная, учебный процесс продолжается в штатном режиме. По предварительной информации, у школьников наблюдались признаки недомогания, включая затрудненное дыхание, однако клинических проявлений отравления врачи не выявили. «Показаний для госпитализации нет», – заявили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Следствие проводит проверку по факту инцидента. По данным СМИ, аналогичное происшествие расследуется и в школе № 122 Екатеринбурга, где также сообщили о массовом недомогании среди учеников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двенадцать учеников пятого класса лицея № 159 Екатеринбурга оказались в больнице с жалобами на затрудненное дыхание после нахождения в раздевалке спортзала.