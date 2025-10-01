Неизвестный порошок назвали причиной отравления в школах Екатеринбурга

Tекст: Дмитрий Зубарев

Недомогание у одиннадцати учеников пятого класса лицея № 159 Екатеринбурга произошло из-за рассыпанного порошка неизвестного происхождения, передает ТАСС.

Порошок был найден в раздевалке после урока физкультуры у восьмого класса, его принес один из учеников. После происшествия детям стало плохо, и на место были вызваны бригады скорой помощи, а родители проинформированы.

Специалисты изъяли порошок для экспертизы. В администрации города сообщили, что ситуация в лицее спокойная, учебный процесс продолжается в штатном режиме. По предварительной информации, у школьников наблюдались признаки недомогания, включая затрудненное дыхание, однако клинических проявлений отравления врачи не выявили. «Показаний для госпитализации нет», – заявили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Следствие проводит проверку по факту инцидента. По данным СМИ, аналогичное происшествие расследуется и в школе № 122 Екатеринбурга, где также сообщили о массовом недомогании среди учеников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двенадцать учеников пятого класса лицея № 159 Екатеринбурга оказались в больнице с жалобами на затрудненное дыхание после нахождения в раздевалке спортзала.