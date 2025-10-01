Врачи госпитализировали 12 школьников после ЧП в спортзале Екатеринбурга

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Екатеринбурге 12 пятиклассников лицея № 159 были госпитализированы после того, как почувствовали недомогание в раздевалке спортзала во время подготовки к уроку физкультуры, передает ТАСС. Школьники пожаловались на затрудненное дыхание, после чего на место прибыли бригады скорой помощи.

В городской администрации подтвердили, что происшествия зафиксированы сразу в двух учебных заведениях: в лицее № 159 и школе № 122, где СМИ сообщили о массовом отравлении. В обоих случаях все пострадавшие дети были доставлены в больницы для обследования.

Прокуратура Ленинского района инициировала проверку по факту инцидента.

В официальном сообщении надзорного ведомства говорится: «1 октября во время подготовки к занятию по физической культуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5-го класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья».

Как уточнили в свердловском управлении Следственного комитета России, по факту случившегося организована доследственная проверка. Сейчас состояние всех госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Ozon в Екатеринбурге заразились менингококковой инфекцией. Правоохранители начали проверку после сообщений об угрозах школам Екатеринбурга. Подростки ранили из пневматики школьницу в Екатеринбурге.