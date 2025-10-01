Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Врачи госпитализировали 12 школьников после ЧП в спортзале Екатеринбурга
Двенадцать учеников пятого класса лицея № 159 Екатеринбурга были доставлены в больницу с жалобами на затрудненное дыхание после пребывания в раздевалке спортзала, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.
В Екатеринбурге 12 пятиклассников лицея № 159 были госпитализированы после того, как почувствовали недомогание в раздевалке спортзала во время подготовки к уроку физкультуры, передает ТАСС. Школьники пожаловались на затрудненное дыхание, после чего на место прибыли бригады скорой помощи.
В городской администрации подтвердили, что происшествия зафиксированы сразу в двух учебных заведениях: в лицее № 159 и школе № 122, где СМИ сообщили о массовом отравлении. В обоих случаях все пострадавшие дети были доставлены в больницы для обследования.
Прокуратура Ленинского района инициировала проверку по факту инцидента.
В официальном сообщении надзорного ведомства говорится: «1 октября во время подготовки к занятию по физической культуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5-го класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья».
Как уточнили в свердловском управлении Следственного комитета России, по факту случившегося организована доследственная проверка. Сейчас состояние всех госпитализированных детей оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.
