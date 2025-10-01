Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию

Bloomberg: Европейский проект по созданию «стены дронов» является пиар-акцией

Tекст: Мария Иванова

Объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен меры по созданию «стены дронов» на востоке ЕС стали пиар-акцией, пишет Bloomberg.

Как отмечается, отсутствие единой системы ПВО и сложность координации в ЕС затрудняют реализацию проекта. Источники агентства подчеркивают, что финансирование и техническая интеграция займут много лет, а высокая плотность авиаперевозок создает дополнительные риски.

Один из собеседников Bloomberg назвал инициативу «пиар-акцией, скрывающей сложную реальность».

Эксперты отмечают, что Евросоюз пока не определил, кто будет отвечать за координацию, а действующая оборонная промышленность и институты отстают от темпов развития беспилотных технологий.

Проект предполагает совместное развертывание многослойной системы мониторинга и защиты от дронов вдоль границы с Россией, но пока находится на стадии разработки прототипов. Европа, как подчеркивает агентство, по-прежнему зависит от США в вопросах противоракетной и противовоздушной обороны.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с критикой инициативы Еврокомиссии по установке «стены дронов» и напомнил о негативных исторических примерах подобных мер.

Еврокомиссия ранее объявила о срочных планах создать на восточных границах Евросоюза «стену дронов» с интеграцией автоматизированных систем защиты и мониторинга.

Между тем МИД России обвинил Евросоюз в нагнетании истерии вокруг темы дронов.