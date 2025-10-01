Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.6 комментариев
Bloomberg сообщил о превращении «стены дронов» ЕС в пиар-акцию
Bloomberg: Европейский проект по созданию «стены дронов» является пиар-акцией
Планы по созданию на восточной границе Европы «стены дронов» сталкиваются с техническими трудностями и вопросами координации между странами ЕС, что тормозит их реализацию, отмечает Bloomberg.
Объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен меры по созданию «стены дронов» на востоке ЕС стали пиар-акцией, пишет Bloomberg.
Как отмечается, отсутствие единой системы ПВО и сложность координации в ЕС затрудняют реализацию проекта. Источники агентства подчеркивают, что финансирование и техническая интеграция займут много лет, а высокая плотность авиаперевозок создает дополнительные риски.
Один из собеседников Bloomberg назвал инициативу «пиар-акцией, скрывающей сложную реальность».
Эксперты отмечают, что Евросоюз пока не определил, кто будет отвечать за координацию, а действующая оборонная промышленность и институты отстают от темпов развития беспилотных технологий.
Проект предполагает совместное развертывание многослойной системы мониторинга и защиты от дронов вдоль границы с Россией, но пока находится на стадии разработки прототипов. Европа, как подчеркивает агентство, по-прежнему зависит от США в вопросах противоракетной и противовоздушной обороны.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с критикой инициативы Еврокомиссии по установке «стены дронов» и напомнил о негативных исторических примерах подобных мер.
Еврокомиссия ранее объявила о срочных планах создать на восточных границах Евросоюза «стену дронов» с интеграцией автоматизированных систем защиты и мониторинга.
Между тем МИД России обвинил Евросоюз в нагнетании истерии вокруг темы дронов.