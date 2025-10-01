Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.3 комментария
В Воронеже автобус ПАЗ столкнулся с Ford Transit
В Воронеже автобус ПАЗ наехал на Ford Transit, пострадали шесть пассажиров
В результате столкновения автобуса и автомобиля Ford Transit в Воронеже несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Ford Transit в Воронеже, шесть человек получили травмы, передает ТАСС.
Авария произошла 30 сентября около 13.30 у дома № 39/5 на улице Волгоградской. По предварительной информации, водитель автобуса наехал на стоящий Ford Transit.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что среди пострадавших – пассажиры автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства столкновения, а также степень вины водителей устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики.
