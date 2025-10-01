В Воронеже автобус ПАЗ столкнулся с Ford Transit

В Воронеже автобус ПАЗ наехал на Ford Transit, пострадали шесть пассажиров

Tекст: Мария Иванова

Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Ford Transit в Воронеже, шесть человек получили травмы, передает ТАСС.

Авария произошла 30 сентября около 13.30 у дома № 39/5 на улице Волгоградской. По предварительной информации, водитель автобуса наехал на стоящий Ford Transit.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что среди пострадавших – пассажиры автобуса в возрасте 12, 18, 20, 31, 35 и 68 лет. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства столкновения, а также степень вины водителей устанавливаются. На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики.

