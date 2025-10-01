Дуров раскрыл влияние французских спецслужб на судью во Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью Лексу Фридману, что в 2024 году французские спецслужбы просили заблокировать ряд Telegram-каналов в Молдавии перед президентскими выборами, передает РИА «Новости». По словам Дурова, команда мессенджера согласилась, получила список каналов и удалила только те из них, которые, по ее мнению, действительно нарушали внутренние правила сервиса.

Позже, отметил предприниматель, пришел новый, значительно более длинный список каналов, однако команда не нашла оснований для их удаления и отказалась блокировать их. При этом Дуров заявил: «Французские спецслужбы, которые просили нас об этом в Молдавии, дали мне понять через своего представителя, что после того как Telegram заблокировал те несколько каналов, нарушавших наши правила в Молдавии, они связались с моим следственным судьей и замолвили за меня словечко».

Он подчеркнул, что был удивлен подобной связью между Молдавией и делом против него во Франции и не понимал, каким образом эти вопросы соотносятся между собой.

