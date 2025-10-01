Треть россиян поддержала снижение ставки по ипотеке при рождении ребенка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти треть россиян считают, что самой востребованной формой поддержки является снижение ставки по ипотеке при рождении каждого ребенка, передает РИА «Новости». Более четверти опрошенных выступают за единовременную выплату или списание части долга по ипотеке.

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Выберу.ру», сейчас обсуждается механизм, при котором ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей: с одним ребенком – 12%, с двумя – 6%, с тремя и более – от 2 до 4%.

«Наиболее востребованной формой поддержки 31% участников назвали снижение процентной ставки при рождении каждого следующего ребенка, однако верхняя граница, по мнению большинства, не должна превышать 6%», – говорится в исследовании. Среди других предложений 28% респондентов считают более эффективной мерой единовременную выплату или списание части долга, еще 12% предпочли бы полное освобождение от процентов для многодетных семей.

По данным опроса, 18% поддерживают комбинированные меры поддержки, а 11% уверены, что финансовая помощь не влияет на решение о рождении детей. По размеру единовременной выплаты треть опрошенных считают достаточной сумму от 300 до 500 тыс. рублей, четверть – от 500 тыс. до 1 млн рублей, 22% ограничились бы 300 тыс. рублей, а 19% считают эффективной помощь свыше 1 млн рублей.

Аналитики «Выберу.ру» опросили 3 тысячи россиян в возрасте 18–55 лет, чтобы выяснить, как они относятся к предложению изменить условия семейной ипотеки и какую поддержку реально хотели бы получить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Голикова заявила о пересмотре программы семейной ипотеки. В Минфине опровергли ужесточение требований к семейной ипотеке. В Общественной палате предложили выделять бесплатное жилье многодетным семьям.