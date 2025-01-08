В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Отказавшийся выполнять приказ командир батальона ВСУ выиграл дело в суде
Суд Украины оправдал командира батальона ВСУ за отказ выполнять приказ
Украинский суд встал на сторону командира механизированного батальона ВСУ, отказавшегося выполнять приказ из-за нехватки личного состава и ресурсов, что сделало выполнение боевой задачи невозможным, сообщили местные СМИ.
Как пишет «Судебно-юридическая газета», майор Константин К. выиграл судебное дело против него. Суд принял сторону командира, отказавшегося выполнять приказ руководства по занятию указанных позиций из-за невозможности выполнения задачи в сложившихся условиях, передает ТАСС.
Отмечается, что майор не признал вину, аргументируя это нехваткой личного состава, а также другими проблемами. В декабре 2024 года батальон состоял всего из 314 военнослужащих при штатном составе в 758 человек. Многие из них не прошли базовую подготовку, а часть нуждалась в лечении. Неподготовленность батальона и отсутствие средств также усугубляли ситуацию.
Майор докладывал командованию о проблемах, включая плохое морально-психологическое состояние солдат и нехватку транспортных средств и боеприпасов. Однако реакции от командования не последовало. Суд признал, что выполнять боевую задачу в таких условиях было невозможно, и закрыл дело.
3 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году число случаев самовольного оставления частей в вооруженных силах Украины возросло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский одобрил закон, позволяющий украинцам, впервые покинувшим воинскую часть, добровольно вернуться на службу без наказания. Ранее Bloomberg сообщало, что число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года, достигнув почти 96 тыс. случаев, усугубляя кадровый кризис в армии.