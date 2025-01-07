Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает NBC News, двое заключенных, Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отказались принимать решение президента США Джо Байдена о замене их смертных приговоров на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Они подали в федеральный суд просьбу о блокировке этого решения, утверждая, что это ухудшит их юридическое положение в процессе апелляции.

Агофски и Дэвис считают, что статус смертников предоставляет им дополнительную юридическую защиту в виде более тщательной проверки их дел, которую они могут потерять при изменении приговора. Агофски заявил, что такая комутация создает несправедливые условия для его защиты, тогда как Дэвис утверждает, что смертный приговор привлекает внимание к нарушениям в его деле.

По мнению эксперта по конституционному праву Дэна Кобила, заключенным будет сложно вернуть смертные приговоры, так как президент обладает полномочиями на помилование без согласия осужденных. Кобил отметил, что в истории были случаи, когда заключенные отказывались от помилования в пользу казни, однако решение президента о комутации также основывается на общественном благе.

Робин Махер, исполнительный директор Death Penalty Information Center, подчеркнула, что большинство федеральных смертников благодарны за решение Байдена, поскольку оно является конституционно обоснованным и окончательным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил недовольство решением президента США Джо Байдена о помиловании сына Хантера, считая это подрывом доверия, а американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена, в то время как Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад».