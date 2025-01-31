Убитых лесничих под Калугой решили наградить посмертно

Tекст: Алексей Дегтярев

Всем трем погибшим вручат знак отличия «Почетный работник лесного хозяйства». В министерстве выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули их вклад в лесную отрасль, передает ТАСС.

Замдиректора лесничества Алексей Агеев, руководивший работой по усилению контроля и надзора за лесом, зарекомендовал себя как ответственный и инициативный сотрудник, подчеркнули в ведомстве.

Виктор Чугунов, работавший в лесной сфере более 20 лет, активно участвовал в охране лесов и предотвращении нарушений. Геннадий Богачев более 13 лет служил водителем и сопровождал рейды по охране лесов.

В пресс-службе министерства отметили, что все трое сотрудников пользовались уважением среди коллег и были хорошими семьянинами.

Напомним, житель калужской деревни убил троих сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», взял еще двоих в заложники, которых держал в наручниках, а также поджег машину с одним телом внутри.

Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены.