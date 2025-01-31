В Подмосковье задержали трех посредников в деле «Фонбета»

СК сообщил о задержании трех посредников по делу о взятке от экс-директора «Фонбета»

Tекст: Мария Иванова

В Московской области были задержаны трое посредников, подозреваемых в передаче взятки от экс-гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, передает ТАСС. В числе задержанных оказались полицейский, адвокат и бывший сотрудник полиции.

Следственные органы установили еще один эпизод коррупционной деятельности, из-за которого задержанным предъявлены обвинения по двум эпизодам посредничества во взяточничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Анохин через посредников передал 60 млн рублей, чтобы избежать проблем с представлением материалов расследования в следственные органы.

Также стало известно, что 10 млн рублей из этой суммы были предназначены для передачи начальнику одного из отделений отдела экономической безопасности УВД по ЦАО Москвы, а еще 10 млн рублей должны были быть переданы оперативному сотруднику ФСБ. Последний принял участие в оперативном эксперименте, после чего все участники схемы были задержаны.

В ходе следственных действий проведены допросы, обыски и изъятия. Двое фигурантов уже находятся под стражей, а ходатайство о мере пресечения для четверых обвиняемых будет направлено в суд Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего руководителя букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина поместили под стражу по решению Тверского суда Москвы, а сам он заявил, что признает вину по делу о взятке.

Генеральный директор букмекерской компании попытался избежать разоблачения противоправных действий с помощью взятки, как сообщили в прокуратуре Московской области.