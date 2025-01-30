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Прокуратура раскрыла подробности дела букмекеров
Генеральный директор букмекерской компании попытался избежать разоблачения противоправных действий с помощью взятки, сообщили в прокуратуре Московской области.
Гендиректор одной из букмекерских компаний в декабре 2024 года совершил попытку подкупа должностного лица, чтобы скрыть результаты оперативно-розыскной деятельности, сообщило ведомство на своем сайте.
Прокуратура не назвала имя подозреваемого, а также название конторы. По всей вероятности, речь идет о бывшем директоре «Фонбет» Сергее Анохине.
Отмечается, что результаты оперативной деятельности разоблачали противоправные действия представителей аффилированных с ним коммерческих организаций.
Подозреваемый для реализации своего плана привлек двух посредников: одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива. Они договорились передать сотруднику правоохранительных органов, ведущему расследование, 10 млн рублей, однако директору сообщили, что требуется 60 млн рублей.
Передача взятки состоялась 28 января 2025 года на автозаправке в Красногорске. Посредники передали 10 млн рублей сотруднику правоохранительных органов, который действовал в рамках оперативного эксперимента. В результате противоправная деятельность была пресечена ФСБ. Задержаны сам гендиректор, а также двое его посредников. В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения для каждого из них.
Напомним, экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина задержали по делу о взятке. В самом «Фонбете» сообщили, что Анохин покинул должность генерального директора в январе. По данным прессы, по делу задержаны шесть человек, в том числе якобы замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивол.