Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали по делу о взятке
В Москве задержан генеральный директор «Фонбет» и бывший вице-президент РФС Сергей Анохин, сообщил источник в силовых структурах в среду.
Анохин задержан по уголовному делу о даче взятки, сообщил собеседник ТАСС.
С ним проводятся следственные действия.
По данным из открытых источников, Анохин некогда был вице-президентом Российского футбольного союза и президентом Московской федерации футбола.
До апреля 2022 года являлся членом исполкома РФС. Затем занял пост гендиректора букмекерской компании «Фонбет». С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года он руководил футбольным клубом «Химки».
В апреле 2024 года следователи предъявили генеральному директору букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.