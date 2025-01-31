В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Кремль отреагировал на призывы сенатора Чехии к «новой блокаде Ленинграда»
Песков прокомментировал призыв сенатора Чехии устроить новую «блокаду Ленинграда»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свете недавнего поста чешского сенатора Мирославы Немцовой призвал не обращать внимания на заявления западных политиков, среди которых много «горячих голов», чье состояние «граничит с безумием».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что среди западных политиков, включая представителей Чехии, много «горячих голов», чьи заявления граничат с безумием, передает ТАСС.
Напомним, сенатор Чехии Мирослава Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда».