История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Сенатор Чехии призвала «повторить блокаду Ленинграда»
Сенатор Чехии Немцова предложила «повторить блокаду Ленинграда» для России
Сенатор Чехии Мирослава Немцова предложила ввести более жесткие санкции против России, чтобы «повторить блокаду Ленинграда».
Сенатор Чехии Мирослава Немцова в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) высказалась за повторение блокады Ленинграда в отношении России. Таким образом она отреагировала на празднование годовщины освобождения города от блокады во время Второй мировой войны, передает «Лента.ру».
Немцова отметила, что в тот момент, когда мир чтит память жертв Холокоста и наблюдает за событиями на Украине, Россия отмечает годовщину, которую, по ее мнению, не стоит праздновать.
«Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», – написала Немцова.
Она считает, что Запад может добиться такого эффекта для России, если введет более жесткие санкции. Эти меры, по мнению сенатора, должны привести к краху российской экономики.
Позже она удалила свой пост из соцсети.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти, а также подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.