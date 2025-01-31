Сенатор Чехии Немцова предложила «повторить блокаду Ленинграда» для России

Tекст: Вера Басилая

Сенатор Чехии Мирослава Немцова в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) высказалась за повторение блокады Ленинграда в отношении России. Таким образом она отреагировала на празднование годовщины освобождения города от блокады во время Второй мировой войны, передает «Лента.ру».

Немцова отметила, что в тот момент, когда мир чтит память жертв Холокоста и наблюдает за событиями на Украине, Россия отмечает годовщину, которую, по ее мнению, не стоит праздновать.

«Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», – написала Немцова.

Она считает, что Запад может добиться такого эффекта для России, если введет более жесткие санкции. Эти меры, по мнению сенатора, должны привести к краху российской экономики.

Позже она удалила свой пост из соцсети.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти, а также подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.