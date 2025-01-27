Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Путин: Блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и нацистскими лагерями смерти
Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечества, как Холокост и лагеря смерти.
Это заявление глава государства сделал перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам. «Блокада Ленинграда – в ряду таких чудовищных преступлений против человечества, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее глава государства подчеркнул, что подвиг ленинградцев, противостоявших нацистской армии, навсегда останется в памяти и не будет забыт.
Напомним, в понедельник Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, отдавая дань памяти погибшим ленинградцам и защитникам города.