Встреча Фицо с Еврокомиссией отменена из-за сбоя в Бельгии

Переговоры Фицо с Еврокомиссией по газу отменены из-за сбоя авиасообщения

Tекст: Денис Тельманов

Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину были отменены из-за сбоя в авиасообщении над Бельгией, передает ТАСС. Пресс-служба постоянного представительства республики в Брюсселе сообщила, что воздушное сообщение над Бельгией не осуществляется, и самолет с Фицо возвращается в Словакию.



Фицо планировал обсудить вопрос газового транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Однако из-за сбоя в системе управления воздушным движением страны воздушное пространство Бельгии было закрыто, что и привело к отмене встречи.

По данным портала Pravda, переговоры перенесли на 3 февраля. Ранее аэропорт Брюсселя также информировал о невозможности отправки любых рейсов из-за технической неполадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Украины рассмотреть транзит азербайджанского газа через свою территорию в ЕС, однако подчеркнул, что наилучшим решением для Европы было бы возобновление транзита российского газа.

В Словакии задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке госпереворота, и его депортируют. Несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

