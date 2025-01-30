ЕК решила выделить более 1 млрд евро на оборонные технологии в 2025 году

Еврокомиссия решила выделить более 1 млрд евро на оборонные технологии в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз планирует выделить в 2025 году значительные средства на развитие оборонных технологий, сообщает РИА «Новости». Представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе, что более 1 млрд евро будет направлено из Европейского оборонного фонда на поддержку инноваций в этой области.

По словам Ренье, данное финансирование предусмотрено в рамках утвержденной ежегодной программы Европейского оборонного фонда (EDF). Средства будут направлены на развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, связанных с оборонными технологиями.

Главная цель этих вложений – поддержка разработок критически важных технологий и возможностей в оборонной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отказалась поддержать повышение расходов НАТО на оборону до 5% от ВВП, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала США усилить ответственность стран Европейского союза за свою безопасность.