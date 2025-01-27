Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Бербок пообещала США усилить ответственность стран ЕС за свою безопасность
Бербок пообещала новому главе Пентагона усилить ответственность стран ЕС за свою безопасность
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых обсуждались готовность Европы взять больше ответственности за свою безопасность и укрепление отношений с США.
В ходе переговоров Бербок подчеркнула глубокие экономические связи и общие интересы между Германией и США, отметив готовность Германии к тесному сотрудничеству с новой администрацией США, сообщили в МИД ФРГ, передает ТАСС.
Во время разговора глава германского дипведомства заявила о намерении европейских стран взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. «Вместе Германия и США будут решать общие проблемы и использовать возможности», – добавила она.
Обе стороны также обсудили актуальные мировые события, включая ситуацию на Украине, в Сирии, секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом. Особое внимание уделили важности укрепления НАТО и позициям Германии и США в отношении Китая.
Ранее министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия поддерживает увеличение оборонных расходов НАТО, но считает чрезмерным предложение США о повышении взносов до 5% от ВВП.