Бербок пообещала США усилить ответственность стран ЕС за свою безопасность

Бербок пообещала новому главе Пентагона усилить ответственность стран ЕС за свою безопасность

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе переговоров Бербок подчеркнула глубокие экономические связи и общие интересы между Германией и США, отметив готовность Германии к тесному сотрудничеству с новой администрацией США, сообщили в МИД ФРГ, передает ТАСС.

Во время разговора глава германского дипведомства заявила о намерении европейских стран взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. «Вместе Германия и США будут решать общие проблемы и использовать возможности», – добавила она.

Обе стороны также обсудили актуальные мировые события, включая ситуацию на Украине, в Сирии, секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом. Особое внимание уделили важности укрепления НАТО и позициям Германии и США в отношении Китая.

Ранее министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия поддерживает увеличение оборонных расходов НАТО, но считает чрезмерным предложение США о повышении взносов до 5% от ВВП.