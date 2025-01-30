Помощник Путина выступил против «деревянных солдат» в школах

Мединский заявил о важности критического мышления в российских школах

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью РБК Мединский заявил о необходимости формирования критического мышления у школьников.

Он подчеркнул, что разработанная при его участии линейка учебников по истории нацелена на поощрение дискуссий и критического осмысления материала. «Потому что нам – современному российскому обществу – не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфины Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат», – заявил Мединский.

Мединский уверен, что школьники должны стремиться к истине, и эта цель должна быть в центре образовательного процесса. Он отметил, что если у детей есть ошибочные представления, например, о форме Земли, учитель обязан объяснить и убедить ученика в истине.

На вопрос о сложных исторических фигурах, таких как Борис Ельцин, Мединский подчеркнул, что в школе не должно быть запретных тем, поскольку «правда никогда не бывает черно-белой». По его словам, учителя не боятся открытых обсуждений, в том числе на тему недавней истории страны, и он часто слышит от них уверенность в своей работе.

Напомним, презентация нового учебного пособия «Военная история России» прошла в Москве, а издание было осуществлено Российским военно-историческим обществом под редакцией помощника президента России и председателя РВИО Владимира Мединского.