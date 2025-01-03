Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Блогер Рабаданов отпущен под домашний арест
Суд в Махачкале изменил меру пресечения общественному деятелю, спортивному комментатору и блогеру Рамазану Рабаданову с содержания под стражей на домашний арест.
Кировский райсуд города изменил меру пресечения Рамазану Рабаданову, обвиняемому в незаконном обороте оружия. Теперь блогер будет находиться под домашним арестом, передает ТАСС со ссылкой на главу общественной наблюдательной комиссии республики Шамиля Хадулаева.
В ноябре суд заключил Рабаданова под стражу по делу о незаконном обороте оружия. Следствие утверждало, что при задержании у Рабаданова в Махачкале изъяли ручную гранату.