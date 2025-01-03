Блогер Рабаданов отпущен под домашний арест

Маск обвинил Байдена в государственной измене

Tекст: Валерия Городецкая

Маск прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), в котором говорилось, что администрация Байдена распродала материалы для строительства стены на границе с Мексикой и сняла заграждения, намеренно открыв границы для мигрантов, передает РИА «Новости».

«Сто процентов государственная измена», – написал предприниматель.

Издание Daily Wire ранее сообщило, что администрация Байдена на государственной аукционной платформе продала материалы для строительства стены на границе за символические суммы, стремясь воспрепятствовать планам избранного президента Дональда Трампа. Издание указало, что материалы хранились в городах Ногалес, Тусон и Три Поинтс и должны были быть вывезены до 25 декабря.

Позже газета Hill сообщила, что избранный президент Дональд Трамп подал иск в суд Техаса с требованием остановить дальнейшую распродажу материалов. Суд поддержал это требование и запретил Белому дому продолжать аукционы.

В марте по меньшей мере 100 мигрантов попытались проникнуть на территорию США, прорвав проволочные заграждения и сбив с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса в стремлении добежать до стены на границе с Мексикой.

В апреле Илон Маск высказался о миграционной политике властей США, назвав «безумием» допуск миллионов нелегальных мигрантов на территорию страны.