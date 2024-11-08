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Блогера и спортивного комментатора Рабаданова задержали с гранатой в кармане
У спортивного комментатора Рамазана Рабаданова при задержании изъяли ручную гранату, заявил следователь в Ленинском районном суде Махачкалы.
«В правом кармане куртки черного цвета обнаружен и изъят металлический предмет цилиндрической формы, который, согласно справке об исследовании, является взрывным устройством – ручной гранатой РГД-5», – цитирует следователя РИА «Новости».
Рабаданов подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Следствие ходатайствует о его аресте на два месяца, до 7 января 2025 года.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщал, что Рабаданов задержан и находится в изоляторе временного содержания.