Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
Кремль оставил без комментариев сообщения о просьбе Сирии выдать Асада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения сирийских источников о требованиях новых властей Сирии выдать Башара Асада.
Представитель Кремля отказался комментировать сообщения сирийского агентства САНА о том, что новые власти Сирии якобы запросили у России выдачу экс-президента, передает ТАСС.
Вопросы также касались и компенсаций от России для восстановления доверия.
Накануне французские следственные судьи выдали новый ордер на арест Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году, что привело к смерти франко-сирийца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Бейрута задержали жену Дурейда Асада и ее дочь за попытку покинуть страну с поддельными паспортами, о чем сообщил судебный источник газете Al Nahar.
ВЗГЛЯД также отмечал, что Франция и Турция, недавно находившиеся на грани геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье, временно отложили противоречия.