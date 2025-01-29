Tекст: Мария Иванова

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии около Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 520 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

При этом противник потерял до 30 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Тополями, Лозовой, Зеленым Гаем в Харьковской области и Григоровкой в ДНР.

Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ «Нота». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Верхнекаменского, Янтарного, Орехово-Василевки и Часова Яра в ДНР.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Разлива и Константинополя в ДНР.

Потери противника при этом составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля, отчитались в Минобороны.

Накануне российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. Днем ранее российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. А в минувшие выходные подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.