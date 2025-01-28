Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».4 комментария
Путин: Надо пересаживать чиновников на российские автомобили
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками «АвтоВАЗа» заявил, что его поручение о пересадке чиновников на автомобили отечественного производства пока не выполнено в полном объеме.
Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении должна быть доведена до конца, несмотря на имеющиеся трудности, передает ТАСС.
«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», - отметил Путин.
По его словам, одной из главных проблем является сложность в определении того, что именно считать произведенной в России машиной. В этой связи специалисты занимаются разработкой критериев, которые позволят более четко определить уровень локализации автомобилей. Путин заверил, что лично участвует в работе над этой задачей.
Он выразил уверенность в необходимости пересадки чиновников на российские автомобили, отметив, что такая идея уже получила соответствующее продолжение.
Напомним, Путин во вторник отправился с рабочей поездкой в Самарскую область, она началась с посещения завода «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль «Лада Искра». Главе государства также презентовали кроссовер «Б+ кросс» и электромобиль «е-Нива».