Глава администрации Ростова подал заявление об отставке

Tекст: Александра Юдина

Представитель городской думы сообщил, что заявление было написано Логвиненко в конце рабочего дня, и вопрос об отставке будет рассмотрен на заседании думы, которое состоится во вторник, передает РИА «Новости».

Слухи о возможной отставке Логвиненко появились в январе этого года. Тогда он заявлял журналистам, что не писал заявление об уходе. Однако теперь, спустя несколько месяцев, ситуация изменилась, и официальный документ подан.

Алексей Логвиненко работает в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года. На должности главы администрации он находился с октября 2019 года, и его полномочия должны были истечь в октябре текущего года.

Накануне временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов подал заявление об отставке.