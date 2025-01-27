Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.3 комментария
Хинштейн поручил увеличить выплаты блокадникам Ленинграда
В Курской области увеличат ежемесячные выплаты жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По поручению Хинштейна жителям блокадного Ленинграда будет увеличен размер ежемесячной выплаты с 1 до 3 тыс. рублей. Врио главы Курской области сообщил, что это решение принято в год 80-летия Великой Победы. Он подчеркнул, что сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны является долгом общества, и выразил уверенность, что увеличение выплат станет дополнительным знаком благодарности тем, кто подарил современности мирное будущее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также в Курской области прошел ряд памятных мероприятий, посвященных освобождению Ленинграда от блокады. Молодогвардейцы поздравили блокадников, проживающих в Курске, среди которых была Валентина Григорьевна Щетинина. Она пережила блокаду в возрасте четырех лет, прячась с семьей в лесу. После войны Валентина Григорьевна училась и работала в Курске на обувной фабрике.
Кроме того, активисты «Движения Первых» организовали ряд мероприятий, включая викторины, встречи с бойцами СВО и кинопоказы. Эти инициативы объединила акция «Блокадной вечности страницы», которая направлена на сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания у молодежи. Также в Курском районе прошла литературная гостиная, где дети читали стихотворения о блокаде Ленинграда, предварительно изучив этот важный период истории России.