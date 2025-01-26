Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Умер экс-глава Агентства по страхованию вкладов Турбанов
Александр Турбанов, первый гендиректор АСВ, скончался на 75-м году жизни
Александр Турбанов, известный как первый руководитель Агентства по страхованию вкладов, скончался в возрасте 74 лет, о чем стало известно от источника, близкого к финансовому рынку.
Александр Турбанов, первый генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ), умер на 75-м году жизни, передает ТАСС. Источник на финансовом рынке сообщил агентству, что Турбанов скончался вчера.
Турбанов занимал пост генерального директора АСВ с 2004 по 2012 год. На этой должности он сыграл ключевую роль в становлении и развитии агентства, которое занимается страхованием вкладов граждан в банках России. Его вклад в создание системы страхования вкладов сделал ее одной из важнейших частей финансовой безопасности страны.
Ранее, с 1999 года, Турбанов возглавлял госкорпорацию «Агентство по реструктуризации кредитных организаций». Основной задачей корпорации было преодоление последствий кризиса в банковской системе и повышение финансовой устойчивости социально значимых банков. Благодаря его руководству была восстановлена платежеспособность банков на федеральном и региональном уровнях.
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