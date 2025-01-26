НАТО заявило о передаче секретных данных Евросоюзу о военных планах

НАТО намерено передать Евросоюзу данные о необходимых вооружениях для производства

Tекст: Евгения Караваева

Руководство НАТО выступило с инициативой о передаче Евросоюзу сверхсекретной информации, касающейся военного производства, передает «Коммерсантъ».

Сообщается, что информация будет касаться видов оружия, которые необходимо произвести членам альянса. Ожидается, что данные могут быть отправлены странам ЕС в течение нескольких месяцев, однако окончательные решения еще не приняты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициировал процесс рассекречивания некоторых стандартов альянса, которыми ранее владели только девять из 32 членов. Эти стандарты необходимы для унификации вооружения среди стран-членов. Инициатива направлена на то, чтобы убедить оборонные предприятия Европы увеличить свои производственные мощности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия поддержала увеличение оборонных расходов НАТО, но считает чрезмерным предложение США о повышении взносов до пяти процентов от ВВП. Британия заключила контракт на 11 млрд долларов с Rolls-Royce на разработку и поддержку ядерных реакторов для своих подводных лодок в рамках модернизации флота. Британский военный аналитик Александр Меркурис отметил отсутствие обещаний президента США Дональда Трампа о продолжении поставок оружия на Украину.