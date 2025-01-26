Трамп сообщил о возможности первого визита в Британию

Трамп назвал Британию возможной целью первого зарубежного визита

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности совершить свой первый зарубежный визит в Великобританию, сообщает ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си, Трамп отметил, что рассматривает Британию как одну из первых стран для визита: «Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания. В прошлый раз я отправился в Саудовскую Аравию, потому что они согласились закупить американскую продукцию на 450 млрд долларов», – сказал он.

Трамп подчеркнул свои хорошие отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым планирует провести телефонный разговор 26 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство. Американский президент Дональд Трамп выразил желание вскоре обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.