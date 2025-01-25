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Росавиация начала расследование инцидента с Ан-24 в Хабаровском крае
В Хабаровском крае расследуют инцидент с выкатыванием самолета Ан-24 за пределы взлетной полосы, произошедший 25 января в Аяно-Майском районе, сообщает Росавиация.
Ведомство ведет расследование инцидента с самолетом Ан-24, который 25 января выкатывался за пределы взлетной полосы в Аяно-Майском районе Хабаровского края, передает ТАСС.
Самолет принадлежал «Хабаровским авиалиниям» и был зарегистрирован под номером RA-47363.
«Комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации расследуют серьезный авиационный инцидент, произошедший в субботу, 25 января, с самолетом Ан-24РВ в Аяно-Майском районе Хабаровского края», – говорится в сообщении.
В результате инцидента самолет был временно отстранен от полетов. Специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна.
В субботу в Хабаровском крае пассажирский Ан-24 не смог взлететь и выкатился за пределы полосы, на борту находились 23 человека, включая экипаж.