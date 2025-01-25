Самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы в Хабаровском крае

Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией

Tекст: Роман Крецул

«У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

«Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.