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ФАС выявила сговор на 664 млн рублей при поставке препаратов
ФАС заподозрила компании в сговоре на 664 млн рублей при поставке лекарств
Федеральная антимонопольная служба обнаружила антиконкурентный сговор на более 664 млн рублей между компаниями при поставке жизненно важных лекарств, что может привести к значительным штрафам.
Федеральная антимонопольная служба обнаружила сговор при поставке жизненно важных лекарств на сумму более 664 млн рублей. Компании «МФК «Арфа» и «Просторы здоровья» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, целью которого было поддержание цен на торгах на поставку лекарственных средств, передает РИА «Новости».
В частности, речь идет о препаратах для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также о лекарствах, включенных в перечень жизненно важных лекарств. Отмечается, что указанные компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта.
ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении этих компаний. Если будет установлена их вина, то им грозят существенные оборотные штрафы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при поставке лекарств на 1 млрд рублей, а также обнаружила, что фармкомпания «КРКА» установила монопольно высокие цены на препарат «Ко-Дальнева». Также ФАС запросила обоснование цены на лекарство от коронавируса «Арепливир».