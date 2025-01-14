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ФАС выявила картель при поставке лекарств на 1 млрд рублей
ФАС выявила картельный сговор компаний на торгах для здравоохранения на 1 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба выявила картель на сумму более 1 млрд рублей при поставках лекарственных препаратов для 54 регионов России, сообщили в ведомстве.
ФАС выявила картельный сговор при поставках лекарственных препаратов, сумма контрактов превышает 1 млрд рублей, торги проводились для государственных учреждений здравоохранения в 54 субъектах России в рамках национального проекта «Здравоохранение», передает ТАСС.
Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено против компаний ООО «Примафарм» и ООО «Профарм». Организации подозреваются в сговоре для поддержания цен на торгах. По данным службы, компании использовали единую модель поведения, отказываясь от конкурентной борьбы как совместно, так и раздельно. Это касалось лекарств для граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, и препаратов из перечня ЖНВЛП.
Пресс-служба ФАС отметила, что предварительная оценка начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 058 756 952 рубля. В случае признания виновными компаниям грозят оборотные штрафы.
Федеральная антимонопольная служба России ранее выявила, что фармацевтическая компания «КРКА» установила монопольно высокие цены на препарат «Ко-Дальнева» и предписала снизить их до экономически обоснованных уровней.