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    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет
    Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией
    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины
    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 12:34 • Новости дня

    ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА и горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 114 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 148 беспилотников, 590 ЗРК, 20 724 танка и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20 860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 582 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятия ВПК Украины объект энергетики, а до этого они поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он утверждает, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


    Коментарии (44)
    21 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение вооруженных сил в пять раз, передает ТАСС. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, такие требования могут возникнуть в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

    «Не будет. Мы не дадим этого сделать», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

    Коментарии (22)
    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    Коментарии (2)
    22 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО

    Зеленский упрекнул Запад в несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО

    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

    Зеленский заявил о нечестном отношении западных стран к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину, не принимая ее интересы во внимание, передает ТАСС.

    По его словам, многие обещания о вступлении Украины в НАТО остались пустыми словами. Он отметил, что «это нечестно по отношению к Украине и украинцам», напоминая, что предыдущие украинские власти также обещали членство в альянсе.

    В ходе обсуждения Зеленский также выразил недовольство тем, что США и Германия ранее вели переговоры с Россией о НАТО без участия Украины.

    «Мы независимая страна, а они вдруг договаривались о нас без нас, что несправедливо», – заявил он.

    Зеленский добавил, что многие страны, включая США и Германию, выступали против вступления Украины в альянс, и судьба членства зависит от позиции президента США. Он заявил, что если Трамп поддержит вступление Украины в НАТО, остальные страны также проявят поддержку.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    Коментарии (24)
    22 января 2025, 08:39 • Новости дня
    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины

    Следствие установило причастность спецслужб в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве

    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе расследования дела о подрыве автомобиля на севере Москвы выяснилось, что в организованную группу, возможно, входили сотрудники спецслужб Украины, что увеличивает число фигурантов.

    В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечеь территористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, у следствия имеются основания полагать, что причастность украинских спецслужб, но все соучастники пока не установлены.

    Серебрякову переквалифицировано обвинение с покушения на убийство на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия. Также он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие продолжает работу над установлением всех участников преступления и выяснением их ролей.

    Ранее замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года, и изменил квалификацию его обвинения.

    Сообщалось, что Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов. Владельцем машины, в которую заложили взрывчатку, является полковник Генштаба России.

    После теракта Серебряков сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России. Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Коментарии (3)
    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    Коментарии (17)
    22 января 2025, 08:32 • Новости дня
    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки

    Стало известно о неудачной эвакуации гарнизона ВСУ из Великой Новоселки

    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, находящегося под давлением российской армии, при этом использовав форсирование рек, чтобы избежать окружения.

    Украинские силы предпринимают попытки эвакуации своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА «Новости». Однако, как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, все возможности для безопасного выхода уже упущены. Он подчеркнул, что ситуация для украинских бойцов усложняется российскими атаками.

    Рогов рассказал, что украинские военные, пытаясь вырваться из окружения, вынуждены переходить реки Кашлагач и Мокрые Ялы. В связи с этим он иронично сравнил эвакуацию с «невеселыми стартами», так как бойцов быстро уничтожают. Российские войска, как утверждает Рогов, усиливают давление на украинские позиции в селе.

    За последние сутки российские военные достигли ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части Великой Новоселки. Это село расположено на границе между ДНР и Запорожской областью и играет важную роль в логистике украинских сил. Внутри села располагается значимый командный и логистический пункт украинских военных, что делает его стратегически важным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, где ВСУ использовали мирных жителей как живой щит, а Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в этом населенном пункте.

    Коментарии (3)
    22 января 2025, 07:52 • Новости дня
    Киев начал репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ
    Киев начал репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, включая аресты, санкционированные американскими структурами, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Киевский режим начал массовые репрессии против высокопоставленных командиров ВСУ, передает РИА «Новости».

    По его словам, репрессии направлены на перемещение ответственности за военные неудачи на командиров.

    Рогов заявил, что аресты офицеров санкционированы американской стороной. Это связано с недовольством Вашингтона положением дел на фронте и продвижением российских войск.

    «За арестами стоит Государственное бюро расследований Украины, подконтрольное американским структурам», – добавил он.

    Среди уже задержанных значатся Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны. В Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

    Коментарии (8)
    21 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины

    Депутат Рады Тарасенко назвал приостановку помощи США вызовом для Украины

    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    @ REUTERS/Daniel Becerril

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней.

    По его словам, это может стать значительным вызовом для Украины, поскольку пока неясно, будет ли приостановка распространяться на страну и на действующие проекты, передает РИА «Новости».

    Тарасенко также отметил, что действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на три месяца. «Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование», – подчеркнул он.

    Кроме того, депутат добавил, что программы, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать. Он выразил надежду, что проведенный аудит покажет эффективное использование средств Украиной и американская поддержка продолжится: «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться».

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Трамп также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    Коментарии (8)
    21 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

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    22 января 2025, 10:27 • Новости дня
    Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней

    Wall Street Journal: Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней

    Трамп поручил спецпредставителю завершить конфликт на Украине за 100 дней
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней, полагаясь на собственный контроль за процессом, пишет The Wall Street Journal.

    Трамп поставил перед своим специальным представителем по Украине задачу завершить конфликт на Украине в течение ста дней, передает ТАСС.

    По мнению издания, заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным предстает более сложной задачей, чем Трамп предполагал в предвыборной кампании.

    Источники издания отмечают, что новый лидер США намерен лично контролировать процесс переговоров по Украине.

    Однако бывшие коллеги Келлога указывают, что он не является самостоятельной фигурой в переговорном процессе. Они полагают, что Келлог полностью зависит от мнения Трампа и потому не будет допущен до реальных переговоров с Россией.

    Газета также подчеркивает, что задача, поставленная Трампом для Келлога, требует тщательного подхода и учитывает широкий круг проблем, которые возникли в результате конфликта на Украине, включая дипломатические разногласия и экономические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отметил возможность полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (20)
    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (9)
    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

    Коментарии (9)
    22 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией

    Зеленский раскритиковал США и Европу за контакты с российской разведкой

    Зеленский раскритиковал США и Европу за «тайные контакты» с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.

    Зеленский заявил, что США и европейские страны в течение последних трех лет активно взаимодействовали с российской стороной на уровне разведок, передает «Лента.ру».

    Он подчеркнул, что не поддерживал такие контакты, но признал, что решение не зависит от него.

    Зеленский также высказал мнение, что дипломатия с Россией должна носить изоляционный характер, аналогично экономическим санкциям.

    Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский также обвинил западные страны в нечестном отношении к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Коментарии (3)
    22 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России

    Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы

    Tекст: Александра Юдина

    На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.

    По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Коментарии (8)
    21 января 2025, 17:19 • Новости дня
    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину

    Депутат Рады Железняк сообщил, что приостановка помощи Трампом не затронет Украину

    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи другим странам на 90 дней не затронет Украину, так как она уже почти исчерпала ранее утвержденные США ресурсы.

    «Нас это не касается», – заявил он.

    По словам Железняка, Украина уже почти полностью использовала утвержденную помощь, которую предоставил предыдущий президент США Джо Байден в последние месяцы своего пребывания на посту, передает РИА «Новости».

    Железняк отметил, что для получения нового пакета помощи от США Украине потребуется одобрение Конгресса. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать над вопросом получения дополнительной помощи и уверена в поддержке со стороны американских партнеров.

    Ранее Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением Трампа о приостановке помощи другим странам.

    Коментарии (2)
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    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью

    «Бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК. Что это означает на практике? Подробности

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Лукашенко ждет самое серьезное испытание за последние пять лет

    В предстоящее воскресенье в Белоруссии должны пройти президентские выборы, в которых помимо Александра Лукашенко участвуют четыре кандидата. В республике помнят массовые беспорядки после выборов в 2020 году и обещают не допустить повторения ситуации. Опросы избирателей сулят Лукашенко уверенную победу, однако его противники намерены дестабилизировать обстановку. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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