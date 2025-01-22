Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА и горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 114 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 148 беспилотников, 590 ЗРК, 20 724 танка и других бронемашин, 1510 боевых машин РСЗО, 20 860 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 582 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятия ВПК Украины объект энергетики, а до этого они поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.