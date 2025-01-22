Tекст: Мария Иванова

Как сообщает South China Morning Post, 27-летняя Ян Яньси, родом из провинции Хэйлунцзян, оставила работу бортпроводницы в шанхайской авиакомпании и вернулась в родные края, чтобы быть ближе к родителям. В апреле 2023 года она начала работать на свиноферме, управляемой ее родственником.

Яньси делится своим опытом через видео в соцсетях, где показывает процесс ухода за свиньями. Ее популярность стремительно возросла – и она собрала 1,2 млн подписчиков. Доходы Яньси от свиноводства, продаж скота и активности в соцсетях за последние два месяца составили 200 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 28 тыс. долларов.

До смены профессии зарплата Ян Яньси не превышала 2,8 тыс. юаней в месяц. Увеличив доходы в несколько раз, она планирует расширять свою ферму и открыть специализированный магазин и отель. История Яньси подтверждает новую тенденцию в Китае, где молодые образованные люди отказываются от традиционной карьеры в пользу личных интересов и новых возможностей.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей мяса. Эксперты называют это животноводческим чудом России, так как она проделала путь от зависимости от американских окорочков до полного самообеспечения себя мясом птицы плюс свинины.