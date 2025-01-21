Путин отметил рост встречных турпотоков России и Китая

Путин отметил рост туристических потоков и культурных обменов России и Китая

Tекст: Вера Басилая

«Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных Годов культур только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Кроме того, президент России подчеркнул успешность совместных проектов в различных областях, включая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. По его словам, ярмарки товаров, произведенных в России, зарекомендовали себя в провинциях Китая, что также способствует укреплению двусторонних отношений.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний.

Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами, а Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения к 2025 году.