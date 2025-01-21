Определены победители первого конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году

Заседание Координационного комитета возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В 2025 году 1497 некоммерческих организаций получат финансирование от Фонда президентских грантов на сумму 4,7 млрд рублей. Всего на гранты претендовали 9883 проекта из всех 89 регионов России, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

По решению координационного комитета гранты выделены НКО, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.

Средний размер гранта составит 3,2 млн рублей, что на 36% больше, чем в первом конкурсе фонда в 2017 году. Пороговые значения для получения грантов варьировались в зависимости от запрашиваемой суммы: от 63 баллов для проектов до 1 млн рублей до 71 балла для проектов свыше 15 млн рублей.

Финансовая поддержка будет направлена на реализацию проектов, посвященных различным социально значимым тематикам. Особое внимание уделено 239 проектам, посвященным Году защитника Отечества. Среди них 97 инициатив направлены на празднование 80-летия Великой Победы. Сумма поддержки составила 804 млн рублей.

Кроме того, фонд поддержал 44 проекта с объемом поддержки 210 млн рублей для работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

3 февраля стартует второй в 2025 году конкурс Фонда президентских грантов. Проекты можно будет подать до 17 марта через сайт президентскиегранты.рф.

Напомним, с 2025 года существенно увеличивается поддержка некоммерческих организаций, общественных проектов по линии Фонда президентских грантов: с 10,2 до 13 млрд рублей. Помимо финансовой поддержки, Фонд президентских грантов будет развивать информационную, образовательную и ИТ-поддержку общественного сектора. В Санкт-Петербурге откроется первая в стране школа управления некоммерческими организациями.