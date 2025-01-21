Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.0 комментариев
Трамп вернул Кубу в список стран – спонсоров терроризма
Президент США Дональд Трамп вновь добавил Кубу в список стран, обвиняемых в поддержке терроризма, отменив указ Джо Байдена, который действовал всего неделю.
Президент США Дональд Трамп в понедельник решил вновь включить Кубу в список государств, считающихся спонсорами терроризма, передает ТАСС. Это произошло всего через неделю после того, как его предшественник Джо Байден исключил страну из данного перечня.
Решение Байдена было частью его усилий по нормализации отношений с Кубой, что включало и приостановку действия одного из разделов закона Хелмса – Бертона. Этот закон позволял гражданам США подавать иски в американские суды о потенциально конфискованном имуществе на Кубе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Правозащитники подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства США. Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня.