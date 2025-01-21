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    США вмешались в антироссийскую провокацию Прибалтики и Финляндии
    Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней
    Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС
    Арестован спрятавший тело убитой женщины в «Запорожце» актера Куценко
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    В БРИКС проигнорировали угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины
    Трамп после инаугурации отменил 78 указов Байдена
    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области
    Башмет заявил о готовности отправиться воевать в зоне СВО
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    15 комментариев
    21 января 2025, 09:45 • Новости дня

    Трамп вернул Кубу в список стран – спонсоров терроризма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп вновь добавил Кубу в список стран, обвиняемых в поддержке терроризма, отменив указ Джо Байдена, который действовал всего неделю.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник решил вновь включить Кубу в список государств, считающихся спонсорами терроризма, передает ТАСС. Это произошло всего через неделю после того, как его предшественник Джо Байден исключил страну из данного перечня.

    Решение Байдена было частью его усилий по нормализации отношений с Кубой, что включало и приостановку действия одного из разделов закона Хелмса – Бертона. Этот закон позволял гражданам США подавать иски в американские суды о потенциально конфискованном имуществе на Кубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Правозащитники подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства США. Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня.

    20 января 2025, 22:34 • Новости дня
    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)

    Цукерберг засмотрелся на декольте телеведущей Лорен Санчес на инаугурации Трампа

    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    На инаугурации Дональда Трампа Марк Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте Лорен Санчес, телеведущей и подруги владельца Amazon Джеффа Безоса, что привлекло внимание СМИ.

    Во время инаугурации президента США Дональда Трампа основатель Facebook (заблокирован в России) Марк Цукерберг привлек к себе внимание, когда его взгляд остановился на Лорен Санчес — телеведущей и подруге владельца Amazon Джеффа Безоса.

    Цукерберг, находясь в зале среди других гостей, не сразу смог отвести глаза от декольте Санчес, и это не осталось незамеченным многочисленными журналистами, которые присутствовали на церемонии.

    55-летняя подруга миллиардера Безоса Лорен Санчес, известна своими яркими появлениями на публике.

    До этого сообщалось, что во время инаугурации Трамп объявил, что официальная политика США отныне признает только два гендера – мужской и женский.

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    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе

    Политолог Суслов спрогнозировал усиление санкций США на фоне сложностей переговоров по Украине

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие месяцы США, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине, сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Суслов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию в ближайшие несколько месяцев. Это произойдет, как только администрация нового главы Белого осознает, что переговоры по Украине будут крайне сложными, передает ТАСС.

    Суслов пояснил: «Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев усиление санкционного давления Соединенных Штатов на Россию просто неизбежно, и это следует рассматривать как такой априорный базовый сценарий». Он отметил, что усиливающееся давление будет направлено на российскую энергетику и партнеров России, которым также будут угрожать вторичными санкциями.

    По его словам, главным ограничителем для администрации Трампа станет риск усиления инфляции внутри США, связанный с возможным ростом мировых цен на нефть, если экспорт российской нефти будет дестабилизирован. Однако желание усилить санкции, по мнению эксперта, не вызывает сомнений.

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    21 января 2025, 01:26 • Новости дня
    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом

    Американские СМИ сообщили о нацистском приветствии Маска на инаугурации Трампа

    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом
    @ Chip Somodevilla/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации Дональда Трампа исполнил жест, который сравнили с римским салютом.

    Миллиардер Илон Маск во время своей речи на инаугурации Трампа. Он ударил себя правой рукой в грудь и выбросил ее вверх, произнеся: «Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам».

    «The Gardian» назвало этот жест «фашистским приветствием на инаугурации». «The Mirror» описало его как «спорный жест, который породил сравнения с нацистской Германией». В свою очередь, «Independent» назвала данный жест «странным».

    Израильский «The Jerusalem Post» сообщил, что Маск повторил похожие жесты три раза во время прямой трансляции. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, породив множество интерпретаций.

    Ранее в Сети появилось видео танца Маска на инаугурации Трампа после его слов о покорении Марса.

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    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере, росте добычи углеводородов и отмене перехода на электромобили.

    Трамп в инаугурационной речи сообщил о введении режима ЧП в энергетике, чтобы усилить добычу нефти и газа и снизить инфляцию, передает РИА «Новости». Американский президент заявил, что это поддержит экономику.

    Он подчеркнул, что кризис инфляции был вызван перерасходами и ростом цен на энергоносители. «Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить», – заявил он, подчеркивая намерение США использовать свои огромные запасы нефти и газа для снижения цен и пополнения стратегических резервов.

    Трамп отметил, что его действия положат конец «зеленой сделке» и отменят обязательный переход на электромобили. Это сохраняет автомобильную промышленность и выполняет обещание американским автоработникам.

    Кроме того, президент анонсировал реформу торговой системы, включая создание Службы внешних доходов. Этот орган будет заниматься сбором пошлин с других государств. «Мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», – добавил Трамп. Он выразил уверенность, что такие меры сделают США богатой и процветающей страной.

    В понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее он объявил о начале золотого века Америки, а также пообещал прекратить «политизацию Минюста».

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    20 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за обострения ситуации с мигрантами и направить туда войска, чтобы предотвратить проникновение нелегалов.

    Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США – ротонде, подчеркнул важность восстановления Америки. «Сегодня я подпишу ряд исторических указов... Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю войска на южную границу», – заявил он, передает ТАСС.

    Президент США также пообещал немедленно остановить незаконное проникновение мигрантов и начать процесс их экстрадиции. По его словам, миллионы нелегалов должны вернуться в места, откуда прибыли, пишет РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый день своего президентства подписать указ, ограничивающий помощь другим странам, если она не соответствует стратегическим интересам США. Кроме того, Трамп заявил о планах подписать почти 100 указов после инаугурации, направленных на отмену решений администрации Джо Байдена.

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    21 января 2025, 05:04 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС

    Трамп заявил о введении 100% пошлин на бизнес стран БРИКС с США

    Трамп пригрозил пошлинами в 100% для стран БРИКС
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это решение является ответом на недружественные действия оппонентов.

    Как передает РИА «Новости», Трамп сделал заявление о намерении ввести пошлины на бизнес стран БРИКС в размере не менее 100% во время подписания указов в Белом доме.

    «Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», – обратился с вопросом к журналистам избранный президент. Трамп подчеркнул, что это даже не является угрозой, а скорее уже имеющимся планом, вызванным слабой позицией администрации Байдена.

    Ранее Трамп объявил о выходе США из ВОЗ из-за несоразмерных взносов, а также о прекращении сотрудничества с Парижским климатическим клубом.

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    20 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа

    Сенатор Пушков сообщил о страхах в ЕС в связи с президентством Дональда Трампа

    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Дональда Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Трамп наносит «чудовищные удары» по ценностям европейской либеральной элиты.

    Сенатор отметил, что введение в США признания только двух полов – мужского и женского – стало шоком для европейских политиков, которые всегда считали США «цитаделью либеральной демократии». По словам Пушкова, это решение фактически разрушает систему «общих ценностей», объединявшую Европу и Америку.

    Он также подчеркнул, что Трамп объявляет войну либеральной цензуре, которая царит в средствах массовой информации Британии, Франции и Германии. «Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», – написал Пушков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что официальная политика США теперь признает только два гендера – мужской и женский, а также пообещал подписать указ, отменяющий федеральные ограничения на свободу слова в стране.

    В понедельник Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, что впервые за 40 лет собрало церемонию инаугурации в таком формате.

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    21 января 2025, 07:53 • Новости дня
    Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней
    Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации, пишет Associated Press.

    По данным издания, Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. Такое решение связано с необходимостью проверки соответствия предоставляемой помощи политическим целям новой администрации, передает РБК.

    «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Также президент США подчеркнул, что проверка затронет все программы помощи, чтобы определить их соответствие новой политической стратегии.

    По данным агентства, иностранная помощь от США обычно составляет не более 1% бюджета. Однако в особых случаях, таких как поддержка Украины, помощь значительно увеличивается.

    Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого он повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне, и пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.


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    20 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом

    Трамп заявил о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом

    Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом.

    Он отметил, что американские корабли, включая ВМС, сталкиваются с переплатами и нечестным обслуживанием, передает РИА «Новости». Трамп подчеркнул, что «Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно».

    Напомним, Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее он объявил о начале золотого века Америки и пообещал прекратить «политизацию Минюста».

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    20 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не смогла согласовать встречу с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако пока нет согласованной даты, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.

    По словам Пинью, на данный момент нет запланированных встреч между лидерами. Она заявила: «Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

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    21 января 2025, 08:59 • Новости дня
    В БРИКС проигнорировали угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины

    Посол России в Индонезии заявил, что БРИКС не принимает во внимание угрозы Трампа о 100% пошлинах

    В БРИКС проигнорировали угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    БРИКС не считает серьезными угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные торговые пошлины для стран объединения, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

    По его словам, БРИКС обладает достаточной силой и самостоятельностью в решении финансовых вопросов, чтобы не придавать значения подобным угрозам, передает ТАСС.

    Сергей Толченов подчеркнул, что внутри БРИКС активно обсуждаются вопросы создания собственной валюты и осуществления трансграничных платежей. Дипломат выразил уверенность в том, что объединение достаточно сильное, чтобы противостоять давлению даже со стороны США.

    Посол отметил, что Москва ожидает, что Джакарта займет аналогичную позицию и не поддастся на «высокомерные заявления» от стран, не входящих в БРИКС.

    Толченов выразил надежду на стойкость Индонезии в данном вопросе, что станет дополнительной поддержкой для всего объединения.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере не менее 100% на бизнес стран БРИКС с США, отметив, что это является ответом на недружественные действия оппонентов.

    Министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о единой валюте БРИКС еще рано, у стран объединения пока нет такой цели.

    6 января МИД Бразилии, которая 1 января по принципу ротации стала председателем БРИКС, проинформировал, что Индонезия присоединилась к объединению в качестве полноправного члена. 

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    20 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Эксперт: Следует учесть интересы разных народов, населявших Украину

    Политолог Данилин: Разрешение украинского конфликта требует принятия позиции многих народов региона

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с администрацией Дональда Трампа, однако для этого Вашингтону нужно учесть интересы Москвы. Кроме того, стабильный мир требует принятия и позиции всех народов этого региона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США.

    «Россия давно постулирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Конечно, смена власти в США может открыть новые возможности в решении сложившихся противоречий. Если новая администрация Штатов проявит необходимую политическую волю, диалог может начаться», – считает политолог Павел Данилин.

    «Однако для этого Вашингтону нужно с уважением отнестись к интересам России. Москва четко дала понять, что кратковременное перемирие нас не интересует. Необходимо полноценное урегулирование, которое может состояться только на основе устранения первопричин сложившегося кризиса», – отмечает он.

    «Россия давно озвучивала, что конкретно для этого необходимо. Нейтральный и внеблоковый статус Украины, законодательный запрет в этом государстве нацистской идеологии, признание суверенитета нашей страны над новыми регионами и так далее. Подлинный мир способен устояться лишь с учетом всех перечисленных факторов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, нельзя забывать и о законных интересах всех национальностей, проживающих на Украине. В республике насчитывается более ста этносов. Конфликт не может быть закончен, если власти в Киеве не проявят готовности прислушаться к мнению многочисленных народов страны», – заключил Данилин.

    Напомним, что на территории, затронутой украинским военным конфликтом, помимо русских и украинцев, проживают этнические белорусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки и другие национальности.

    Ранее Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к диалогу с новой администрацией США, в том числе по украинскому конфликту. Глава государства добавил, что Москва ставит своей целью не «краткое перемирие, не какую-то передышку для перегруппировки сил», а «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

    «Но мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», – заключил российский лидер.

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    21 января 2025, 04:51 • Новости дня
    США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов

    Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ из-за несоразмерных взносов

    США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов
    @ Vincent Isore/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая, что, по его мнению, является несправедливым.

    Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который инициирует выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС. Трамп объяснил свое решение несоразмерностью финансовых взносов, которые США и Китай вносили в организацию.

    По словам Трампа, ежегодные взносы США составляли 500 млн долларов, тогда как Китай платил лишь порядка 39 млн долларов. «Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел [из ВОЗ]», – заявил Трамп.

    Напомним, процесс выхода из ВОЗ начался в первый президентский срок Трампа. В мае 2020 года он объявил о намерении прекратить отношения с организацией, обвинив ее в подчинении интересам Китая. В июле того же года США уведомили ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Однако новый президент Джо Байден сразу после инаугурации подписал указ, отменяющий это решение, и США остались членами ВОЗ.

    Ранее Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату.

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    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    США вмешались в антироссийскую провокацию Прибалтики и Финляндии

    «Это зондирование со стороны новой администрации Трампа. Американцы решили послать символический сигнал». Такими словами политологи комментируют неожиданное признание западной прессы в том, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению кабелей в Балтийском море. Как устроены эти кабели, почему они постоянно рвутся – и какой сигнал посылает Москве Вашингтон? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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