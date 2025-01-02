Финляндия сохранила закрытой границу с Россией

Глава МВД Финляндии подтвердила, что граница с Россией останется закрытой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен вновь подчеркнула, что граница с Россией останется закрытой до дальнейшего уведомления, передает РИА «Новости». Данное заявление прозвучало на фоне публикации газеты Ilta-Sanomat, которая ссылалась на карельский новостной сайт и утверждала, что некие мошенники вводят людей в заблуждение, обещая скорое открытие границы и предлагая свои услуги по перевозке.

Рантанен официально прокомментировала эту ситуацию, чтобы развеять любые сомнения относительно статуса границы. Она подчеркнула: «Восточная граница Финляндии остается закрытой до дальнейшего уведомления».

Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Iltalehdelle заявила об отработке Россией «нападения на Финляндию», премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что граница с Россией останется закрытой из-за опасений, что Москва «будет направлять мигрантов без документов», а финские правозащитники провели акцию за открытие границы с Россией.