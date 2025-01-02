Пассажиропоток России в 2024 году увеличился на 5%

Глава Росавиации сообщил об увеличении пассажиропотока до 111,3 млн человек в 2024 году

Tекст: Ольга Иванова

Пассажиропоток в России в 2024 году увеличился на 5%, достигнув 111,3 млн человек, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он отметил, что расчеты пока продолжаются, но предварительные данные подтверждают этот значительный рост.

Ядров подчеркнул, что общий объем перевозок по стране показал положительную динамику. Несмотря на то что окончательные данные еще не представлены, уже сейчас можно говорить о существенном увеличении числа пассажиров по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году, а Кашин показал наибольший рост бронирований, число которых увеличилось более чем в семь раз.