Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Пассажиропоток России в 2024 году увеличился на 5%
Глава Росавиации сообщил об увеличении пассажиропотока до 111,3 млн человек в 2024 году
В России за 2024 год увеличился пассажиропоток до 111,3 млн человек, что на 5% выше уровня 2023 года.
Пассажиропоток в России в 2024 году увеличился на 5%, достигнув 111,3 млн человек, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Он отметил, что расчеты пока продолжаются, но предварительные данные подтверждают этот значительный рост.
Ядров подчеркнул, что общий объем перевозок по стране показал положительную динамику. Несмотря на то что окончательные данные еще не представлены, уже сейчас можно говорить о существенном увеличении числа пассажиров по сравнению с предыдущим годом.
Ранее сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году, а Кашин показал наибольший рост бронирований, число которых увеличилось более чем в семь раз.