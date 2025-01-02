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Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в пяти городах
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани, сообщила Росавиация.
В аэропортах Саратова (Гагарин), Пензы и Саранска ограничения прекратили действовать в 02.00 мск, в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) – в 03.30 мск, в аэропорту Казани – в 05.00 мск. «Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сообщила Росавиация в Telegram.
Напомним, в среду вечером Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Вскоре ограничения на работу аэропорта Калуги были сняты. Однако затем Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани и Ульяновска.