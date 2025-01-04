Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине

Пленный польский наемник сообщил о наемниках из США, Германии, Колумбии и других стран в ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, среди его товарищей по оружию были представители из США, Великобритании, Германии, Латвии, Колумбии, Бразилии, Хорватии и Тайваня, сообщает РИА «Новости».

«Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня», – сказал пленный.

Он также отметил, что в его группе командиром был хорват, а среди его соратников значились поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Пленный подчеркнул, что иностранный легион в Украине можно назвать «сборной со всего мира».

Наемника из Польши, участвовавшего в боях на стороне украинских боевиков, пленили бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Он добавил, что, кроме перечисленных, встречал норвежца, латыша, грузина и медика из Польши.

Ранее пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев на Украине через сайт.

Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР.